Alstom rejoint un consortium visant à présenter une offre pour le Metrolink de Dublin

Alstom SA ALSO.PA :
* A SIGNÉ UN PROTOCOLE D’ACCORD (MOU) AVEC FCC, JOHN LAING, MERIDIAM ET RATP
* A ÉTABLI UN CONSORTIUM AVEC FCC, JOHN LAING, MERIDIAM ET LA RATP VISANT À PRÉSENTER UNE OFFRE POUR LA CONCEPTION, LA CONSTRUCTION, LE FINANCEMENT, L'EXPLOITATION ET LA MAINTENANCE DU METROLINK DE DUBLIN
* UN CONSORTIUM POUR SOUMISSIONNER À LA CONCEPTION, LA CONSTRUCTION, LE FINANCEMENT, L’EXPLOITATION ET LA MAINTENANCE DU METROLINK DE DUBLIN
(Rédaction de Gdansk)
