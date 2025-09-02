 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 666,57
-0,54%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Alstom rejoint un consortium visant à présenter une offre pour le Metrolink de Dublin
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 14:11

Alstom SA ALSO.PA :

* A SIGNÉ UN PROTOCOLE D’ACCORD (MOU) AVEC FCC, JOHN LAING, MERIDIAM ET RATP

* A ÉTABLI UN CONSORTIUM AVEC FCC, JOHN LAING, MERIDIAM ET LA RATP VISANT À PRÉSENTER UNE OFFRE POUR LA CONCEPTION, LA CONSTRUCTION, LE FINANCEMENT, L'EXPLOITATION ET LA MAINTENANCE DU METROLINK DE DUBLIN

* UN CONSORTIUM POUR SOUMISSIONNER À LA CONCEPTION, LA CONSTRUCTION, LE FINANCEMENT, L’EXPLOITATION ET LA MAINTENANCE DU METROLINK DE DUBLIN

Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

ALSTOM
19,4900 EUR Euronext Paris -4,55%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank