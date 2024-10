Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom : refranchit la barre des 20E information fournie par Cercle Finance • 16/10/2024 à 14:21









(CercleFinance.com) - Après une première tentative infructueuse le 11 octobre, Alstom refranchit la barre des 20E de façon plus convaincante ce 16 octobre (retracement du plancher du 21 mars 2023 à 20,2E).

Le potentiel haussier libéré par l'effacement de la résistance majeure des 18,9E tardait à se matérialiser, cela se présente mieux désormais avec les 21,5E enligne de mire, puis 22,7E avant la fin 2024.





Valeurs associées ALSTOM 20,26 EUR Euronext Paris +5,52%