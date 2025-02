Alstom: réactive une flotte de 30 trains au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 12/02/2025 à 12:05









(CercleFinance.com) - Alstom annonce la signature d'un avenant de contrat de 24,5 millions de livres avec l'entreprise ferroviaire britannique Govia Thameslink Railway (GTR) pour réactiver une flotte de 30 trains Class 379.



Ces trains Electrostar, acquis par Porterbrook en mars 2024, seront utilisés sur le réseau Great Northern reliant Londres King's Cross à Cambridge, Peterborough et King's Lynn.



Dans le cadre de cet accord, Alstom assure un soutien technique pour une mise en service rapide.



Ce projet intègre la plateforme HealthHub pour une surveillance en temps réel. Les premiers trains sont entrés en service le 10 février.





