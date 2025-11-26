Alstom publie son premier rapport d'impact pour ses 70 ans au Brésil
information fournie par Zonebourse 26/11/2025 à 17:10
Présente dans 81% du transport ferroviaire de passagers, l'entreprise indique s'appuyer sur 606 fournisseurs locaux, représentant 78% de ses achats pour un total de 144 MEUR injectés dans l'économie.
'Notre technologie transporte plus de 6 millions de passagers par jour au Brésil', rapporte Suely Sola, directrice générale d'Alstom Brésil.
Son site de Taubaté, centre d'excellence pour les voitures en acier inoxydable, a reçu 130 millions de dollars d'investissements sur quatre ans et produit des trains pour le marché brésilien et international.
L'entreprise poursuit par ailleurs une feuille de route active en matière de mobilité durable, avec un suivi renforcé de ses indicateurs environnementaux et une participation aux discussions internationales sur les transports bas carbone.
Valeurs associées
|22,7500 EUR
|Euronext Paris
|-1,22%
A lire aussi
-
La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi, les investisseurs renforçant leurs anticipations d'une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale (Fed) en décembre. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 127,55 points, soit 0,27%, à 47.240,00 ... Lire la suite
-
Safran annonce l'inauguration à Hyderabad de son plus grand centre mondial de maintenance, réparation et révision (MRO) pour moteurs LEAP, accompagné du lancement de son premier atelier MRO hors de France pour le moteur M88 du Rafale. Le nouveau centre LEAP représente ... Lire la suite
-
La gauche la nuit, l'extrême droite le jour: l'organisation Reporters sans frontières (RSF) "va saisir" l'Arcom pour dénoncer une "triche" de la chaîne d'information de la galaxie Bolloré, CNews, pour contourner le respect de l'obligation de pluralisme dans les ... Lire la suite
-
"On avait le choix entre deux solutions, la pire et la moins pire". Au procès de Lafarge, d'anciens cadres se sont expliqués sur les raisons pour lesquelles le cimentier était resté en Syrie jusqu'en 2014, moyennant des paiements à des groupes classés comme "terroristes". ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer