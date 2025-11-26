Cegid va racheter la fintech et licorne européenne Shine

L'éditeur de logiciels de gestion Cegid a annoncé mercredi son intention d'acquérir Shine, licorne européenne proposant des logiciels aux petites entreprises, née de la fusion du groupe danois Ageras avec une fintech cédée par la Société Générale.

Jean-Michel Aulas, président de Cegid et candidat à la mairie de Lyon, en novembre 2025 ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

Cegid acquiert Shine, qu'il qualifie de "licorne", "pour accélérer son ambition de devenir le copilote financier de référence en Europe pour les PME et les experts-comptables", indique la société dans un communiqué.

La néobanque se vend à l'éditeur informatique Cegid "pour plus d'un milliard d'euros", selon le quotidien Les Echos.

Shine apporte à Cegid plus de 400.000 clients PME. Grâce aux capacités de Shine en matière de comptes professionnels et de paiements, "Cegid pourra enrichir considérablement son offre en France et accélérer le déploiement de ces solutions dans d'autres zones géographiques européennes", ajoute l'éditeur de logiciels.

Ensemble, la nouvelle entité servira "plus d'un million de PME et 15.000 experts-comptables" à travers la France, l'Allemagne (DACH), l'Espagne, le Portugal, les Pays-Bas, le Danemark et la Belgique, selon le communiqué.

Fondée en France en 2018, Shine, spécialisée dans les services bancaires à destination des indépendants et des petites entreprises, avait été achetée en 2020 par le groupe bancaire Société Générale en vue de distribuer cette offre à ses clients professionnels.

Société Générale n'ayant pas donné de montant à l'époque, la presse avait alors évoqué la somme de 100 millions d'euros.

Il y a un an, la Société Générale avait à son tour cédé Shine au Danois Ageras, un fournisseur de logiciels de comptabilité, de services financiers et d'outils de gestion administrative ayant plus de 300.000 clients PME actifs en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Danemark.

Les deux sociétés avaient fusionné, sous le nom commercial de Shine.