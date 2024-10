Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: Proxima commande 12 trains Avelia Horizon information fournie par Cercle Finance • 03/10/2024 à 09:07









(CercleFinance.com) - Alstom annonce qu'il va livrer à Proxima 12 trains à très grande vitesse Avelia Horizon et assurer 15 années de maintenance sur les lignes de la façade Atlantique, une commande représentant un montant total de près de 850 millions d'euros.



Les premières livraisons sont attendues en 2028. Le train à très grande vitesse Avelia Horizon d'Alstom constitue la dernière génération de train à deux niveaux capable de circuler à des vitesses supérieures à 300 km/h.



Soutenu et financé intégralement par Antin Infrastructure Partners, appuyé par un consortium de banques, Proxima vise à proposer des trains desservant Bordeaux, Nantes, Rennes, Angers et Paris en deux heures ou moins.





Valeurs associées ALSTOM 18,26 EUR Euronext Paris -0,54%