Alstom prévient d'un impact négatif du coronavirus sur ses résultats 2020-2021 Reuters • 12/05/2020 à 07:20









12 mai (Reuters) - * ALSTOM - CARNET DE COMMANDES ANNUEL EUR 40,90 MDS VERSUS EUR 40,48 MDS IL Y A UN AN * ALSTOM - RÉSULTAT D'EXPLOITATION AJUSTÉ ANNUEL EUR 630 MLNS VERSUS EUR 606 MLNS IL Y A UN AN * ALSTOM - CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL EUR 8,20 MDS VERSUS EUR 8,07 MDS IL Y A UN AN * ALSTOM - TRÉSORERIE NETTE À LA FIN DE L'EXERCICE EUR 1,18 MDS VERSUS EUR 2,33 MDS IL Y A UN AN * ALSTOM - RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS POUSUIVIES, PART DU GROUPE, ANNUEL EUR 446 MLNS VERSUS EUR 433 MLNS IL Y A UN AN * ALSTOM - FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLES À LA FIN DE L'EXERCICE EUR 206 MLNS VERSUS EUR 153 MLNS IL Y A UN AN * ALSTOM - LE VOTE DE L'AGE SUR LES AUGMENTATIONS DE CAPITAL RÉSERVÉES À LA CDPQ ET BOMBARDIER INC. ET L'AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION DEVRAIT AVOIR LIEU AU PLUS TARD LE 31 OCTOBRE 2020 * ALSTOM - POINT SUR L'ACQUISITION DE BOMBARDIER INC. : LA RÉALISATION DE L'OPÉRATION EST ATTENDUE POUR H1 2021 * ALSTOM - PERSPECTIVE : LA CRISE DU COVID-19 AURA PROBABLEMENT UN IMPACT NÉGATIF SUR LA PERFORMANCE FINANCIÈRE DE L'EXERCICE 2020/21 * ALSTOM -COVID-19 : L'IMPACT SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES D'ALSTOM DE L'EXERCICE FISCAL 2019/20 EST ESTIMÉ À PRÈS DE 100 MILLIONS D'EUROS * ALSTOM - COVID-19 :LE CONFINEMENT A ENTRAÎNÉ UNE DIMINUTION DES ACTIVITÉS DANS LA PLUPART DES SITES DE PRODUCTION ET DE MAINTENANCE DÈS LA FIN DE L'EXERCICE 2019/20 * ALSTOM -COVID-19 : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, DANS SA SÉANCE DU 11 MAI 2020, A DÉCIDÉ EXCEPTIONNELLEMENT DE NE PAS PROPOSER DE DISTRIBUTION * ALSTOM - DIVIDEND -ALSTOME TIENT À PRÉCISER QUE CETTE DÉCISION NE FAIT PAS SUITE À UN MANQUE DE LIQUIDITÉS. * ALSTOM - PERSPECTIVE : LA CRISE DU COVID-19 AURAUN IMPACT NÉGATIF SUR LES PRISES DE COMMANDES, LE RÉSULTAT NET, LE CASH-FLOW LIBRE ET LE CHIFFRE D'AFFAIRES, MÊME S'IL EST DIFFICILE DE DÉTERMINER AVEC PRÉCISION L'AMPLEUR DE CET IMPACT * ALSTOM - PERSPECTIVE : LES OBJECTIFS 2022/23 DE MARGE D'EXPLOITATION AJUSTÉE À 9 % ET DE CONVERSION DU RÉSULTAT NET EN CASH-FLOW LIBRE SUPÉRIEUR À 80 % SONT CONFIRMÉS * ALSTOM - PERSPECTIVE : L'OBJECTIF DE TAUX DE CROISSANCE ANNUEL MOYEN DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE 5 % SUR LA PÉRIODE 2019/20-2022/23 DEVRAIT ÊTRE LÉGÈREMENT IMPACTÉ PAR LE RALENTISSEMENT TEMPORAIRE DE L'ACTIVITÉ D'APPEL D'OFFRES (Bureau de Paris)

