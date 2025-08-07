 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
AUG 25 CAC 40 Index (10x)
7 716,50
+1,01%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Alstom : pourrait de nouveau viser les 22,7E, voir un retour au sommet
information fournie par Cercle Finance 07/08/2025 à 16:55

(Zonebourse.com) - Alstom ressort de la zone un peu délicate des 19,5E (la MM50 servant de support) et se hisse au-delà des 21E: le titre pourrait de nouveau viser les 22,7E, l'ex double zénith du 24 juillet et 13 mai dernier.
En cas de franchissement, l'ex-sommet des 26E du 6 mars redeviendrait accessible, faute de résistance décelable entre 22 et 26E.

Valeurs associées

ALSTOM
20,9600 EUR Euronext Paris +4,49%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank