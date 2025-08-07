Alstom : pourrait de nouveau viser les 22,7E, voir un retour au sommet information fournie par Cercle Finance • 07/08/2025 à 16:55









(Zonebourse.com) - Alstom ressort de la zone un peu délicate des 19,5E (la MM50 servant de support) et se hisse au-delà des 21E: le titre pourrait de nouveau viser les 22,7E, l'ex double zénith du 24 juillet et 13 mai dernier.

En cas de franchissement, l'ex-sommet des 26E du 6 mars redeviendrait accessible, faute de résistance décelable entre 22 et 26E.





Valeurs associées ALSTOM 20,9600 EUR Euronext Paris +4,49%