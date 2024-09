Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: partenariat avec SSAB pour un acier propre information fournie par Cercle Finance • 26/09/2024 à 14:00









(CercleFinance.com) - Alstom et SSAB annoncent avoir conclu un partenariat pour la fourniture d'acier fabriqué avec des émissions de dioxyde de carbone (CO2) proches de zéro, un acier produit à partir d'acier recyclé et d'électricité issue de sources non fossiles et de biogaz.



La première livraison de SSAB Zero aura lieu dès cette année et sera utilisée dans la fabrication des premières locomotives Traxx Shunter d'Alstom, une nouvelle plateforme conçue pour les opérations de manoeuvre et de travaux de voie.



'SSAB contribuera à la réalisation de la stratégie d'approvisionnement durable d'Alstom, qui prévoit la réduction des émissions de carbone des biens et services achetés de 30% d'ici 2030', déclare Christophe Gourlay, directeur des achats d'Alstom.





