Alstom: obtient le plus haut niveau du label de RSE information fournie par Cercle Finance • 06/05/2025 à 12:26









(CercleFinance.com) - Alstom a atteint le niveau ' Exemplaire ' du label de responsabilité sociétale des entreprises en Espagne. Il s'agit du plus haut niveau de conformité en matière de certification de développement durable selon la norme ISO 26000.



Cette distinction est décernée par l'organisme de certification international AFNOR. Elle souligne en particulier les bonnes pratiques dans des domaines tels que la gouvernance, les ressources humaines, la santé et le bien-être au travail, l'environnement, les systèmes de production, la présence dans le pays et le soutien communautaire.



'L'obtention du niveau ' Exemplaire ' souligne comment Alstom en Espagne figure parmi les meilleures entreprises du pays dans ce domaine, en intégrant pleinement les principes de durabilité et de bonne gouvernance dans son modèle d'affaires' indique le groupe.



'Cette certification en tant qu'entreprise exemplaire en matière de développement durable reconnaît les efforts déployés ces dernières années par toute l'équipe Alstom en Espagne et nous encourage à continuer à progresser dans notre mission de contribuer, par notre travail quotidien, à la réalisation d'une société plus décarbonée, inclusive et responsable ', a déclaré Leopoldo Maestu, Président et CEO d'Alstom Espagne.





Valeurs associées ALSTOM 21,4000 EUR Euronext Paris -0,60%