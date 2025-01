Alstom: nouveau DG pour le Royaume-Uni & l'Irlande information fournie par Cercle Finance • 17/01/2025 à 13:00









(CercleFinance.com) - Alstom annonce la nomination de Rob Whyte en tant que directeur général pour le Royaume-Uni et l'Irlande.



Rob Whyte a commencé chez Alstom il y a plus de 30 ans en tant qu'apprenti dans la division Transmission et Distribution (T&D) de l'entreprise.



En 2016, Rob a été promu directeur général pour les pays nordiques, où il a mené le développement significatif du cluster en termes d'activités, d'employés et de projets.





Valeurs associées ALSTOM 20,48 EUR Euronext Paris -0,19%