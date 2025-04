Alstom: nouveau DG chez Alstom Ubunye en Afrique du Sud information fournie par Cercle Finance • 03/04/2025 à 11:32









(CercleFinance.com) - Alstom annonce la nomination de Thabiso Komako au poste de directeur général d'Alstom Ubunye, en Afrique du Sud, à compter du 1er avril 2025.



Il dirigera le site de Nigel, en Afrique du Sud, spécialisé dans la fabrication de composants mécaniques et électriques pour trains et locomotives, ainsi que dans la maintenance et les solutions numériques pour l'ensemble du matériel roulant, y compris celui d'autres fabricants.



Thabiso Komako, ingénieur industriel avec plus de 20 ans d'expérience dans le secteur ferroviaire, occupait précédemment le poste de Rolling Stock Operations Executive chez Gibela Rail Transport Consortium.







Valeurs associées ALSTOM 19,6600 EUR Euronext Paris -1,43%