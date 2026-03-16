 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Alstom modernise les navettes de l'aéroport international de Tampa
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 08:46

Alstom a annoncé que quatre nouvelles rames automatisées Innovia R transportent désormais les passagers de l'aéroport international de Tampa, en Floride. Cette mise en service marque une étape importante dans le programme de modernisation de l'aéroport.

L'exploitant a commandé au total 16 rames Innovia R pour remplacer des navettes âgées de plus de 30 ans, chacune ayant parcouru plus de 1,5 million de kilomètres. Cette troisième génération de navettes est plus silencieuse, plus économe en énergie et plus facile à entretenir, avec un intérieur modernisé et des systèmes d'information améliorés.

Alstom a également déployé son système de contrôle automatique Urbalis Flo, qui permet d'augmenter la fréquence des rames, d'accroître la capacité du réseau et de réduire les temps d'attente des passagers.

Valeurs associées

ALSTOM
23,3100 EUR Euronext Paris +0,04%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent en timide hausse
    information fournie par AFP 16.03.2026 09:11 

    Les Bourses européennes ont ouvert en timide hausse lundi, après l'appel du président américain Donald Trump à ses alliés pour qu'ils sécurisent le trafic d'hydrocarbures dans le stratégique détroit d'Ormuz, par lequel transite d'ordinaire un cinquième du pétrole ... Lire la suite

  • Un militaire équipé d'un dispositif antidrone à Dreux, le 26 février 2026. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Défense : dans la lutte antidrones, la Chine dépose largement plus de brevets que les autres pays
    information fournie par Boursorama avec Media Services 16.03.2026 09:03 

    Les développements technologiques n'en sont qu'à leurs tous débuts. Des dépôts de brevets devraient s'accélérer dans les années à venir. "Un très haut niveau d'innovation". Alors que la guerre en Ukraine, et plus récemment le conflit au Moyen-Orient, a démontré ... Lire la suite

  • Façade du Conseil régional de Nouvelle Aquitaine, à Bordeaux. (crédit : Adobe Stock)
    Les collectivités locales, actrices majeures de la réindustrialisation
    information fournie par Le Cercle des économistes 16.03.2026 08:59 

    Alors que le nombre de défaillances d'entreprises a augmenté et que de nombreuses sociétés industrielles sont en difficulté sur le territoire, l'investissement productif apparaît essentiel pour accroître la compétitivité des entreprises. Avec la dégradation des ... Lire la suite

  • SAFRAN : Sous les résistances, une consolidation est probable
    SAFRAN : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 16.03.2026 08:59 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank