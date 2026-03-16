Alstom modernise les navettes de l'aéroport international de Tampa
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 08:46
L'exploitant a commandé au total 16 rames Innovia R pour remplacer des navettes âgées de plus de 30 ans, chacune ayant parcouru plus de 1,5 million de kilomètres. Cette troisième génération de navettes est plus silencieuse, plus économe en énergie et plus facile à entretenir, avec un intérieur modernisé et des systèmes d'information améliorés.
Alstom a également déployé son système de contrôle automatique Urbalis Flo, qui permet d'augmenter la fréquence des rames, d'accroître la capacité du réseau et de réduire les temps d'attente des passagers.
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