Alstom met en service 76 véhicules légers Flexity à Toronto
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 17:51

Alstom a annoncé que 76 véhicules légers Flexity (LRV) ont été mis en service sur la toute nouvelle ligne 5 Eglinton (Eglinton Crosstown LRT) à Toronto, Canada.

Ces véhicules fonctionneront en tandem avec un système de signalisation également fourni par Alstom.

Les LRV d'Alstom parcourent 19 kilomètres le long de l'avenue Eglinton, l'une des artères centrales les plus achalandées de la ville.

La nouvelle ligne LRT peut transporter 123 000 passagers quotidiennement. La ligne est connectée à 68 lignes d'autobus, trois stations de métro TTC et deux lignes régionales de trains de passagers GO Transit.

À l'échelle mondiale, plus de 8 000 LRV de ce modèle d'Alstom ont été commandés ou sont en service commercial réussi dans 140 villes.

" Les véhicules et la signalisation d'Alstom continuent de servir de colonne vertébrale à une pièce cruciale du système de transport en commun de la région du Grand Toronto ", a déclaré Michael Keroullé, président d'Alstom Amériques.

