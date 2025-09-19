 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Alstom maintient son statut EcoVadis Platinum Top 1%
information fournie par Zonebourse 19/09/2025 à 14:52

Alstom annonce avoir obtenu pour la deuxième année consécutive la médaille EcoVadis Platinum, avec un score record de 93/100 lors de l'évaluation 2025. Ce résultat place le groupe parmi le top 1% des entreprises les mieux notées en matière de responsabilité sociale et environnementale (RSE).

Véronique Andriès, vice-présidente RSE, souligne que 'le développement durable est une valeur fondamentale qui façonne tous les aspects de notre activité'.

L'évaluation EcoVadis se fonde sur quatre dimensions : environnement, conditions de travail et droits de l'homme, éthique et achats durables.

Alstom met en avant ses progrès sur l'éco-conception (25,8% de matériaux recyclés dans son matériel roulant), la sécurité et l'inclusion sociale, l'éthique (lutte anticorruption et mécanismes d'alerte), ainsi que le suivi de 93% de ses fournisseurs sur les standards RSE, dont 98% ont signé sa charte d'éthique.

Valeurs associées

ALSTOM
20,9200 EUR Euronext Paris -1,55%
