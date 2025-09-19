Alstom maintient son statut EcoVadis Platinum Top 1%
information fournie par Zonebourse 19/09/2025 à 14:52
Véronique Andriès, vice-présidente RSE, souligne que 'le développement durable est une valeur fondamentale qui façonne tous les aspects de notre activité'.
L'évaluation EcoVadis se fonde sur quatre dimensions : environnement, conditions de travail et droits de l'homme, éthique et achats durables.
Alstom met en avant ses progrès sur l'éco-conception (25,8% de matériaux recyclés dans son matériel roulant), la sécurité et l'inclusion sociale, l'éthique (lutte anticorruption et mécanismes d'alerte), ainsi que le suivi de 93% de ses fournisseurs sur les standards RSE, dont 98% ont signé sa charte d'éthique.
Valeurs associées
|20,9200 EUR
|Euronext Paris
|-1,55%
