Alstom: livre un simulateur de conduite à Metrorex

(CercleFinance.com) - Alstom a livré à Metrorex, l'opérateur du métro de Bucarest, un simulateur de conduite de nouvelle génération pour les rames de métro Metropolis dédiées à la ligne 5, dans le cadre du contrat de matériel roulant.



Le simulateur intègre les dernières fonctionnalités et capacités des technologies de réalité virtuelle pour former les conducteurs de métro et les techniciens d'exploitation à la conduite des rames de métro.



Il est installé dans les locaux de Metrorex, plus précisément à la station Valea Ialomitei sur la ligne 5.



'Chez Alstom, la sécurité est notre plus grande préoccupation et elle est intégrée à chaque étape de notre processus de conception afin d'améliorer l'expérience des passagers' a déclaré Gabriel Stanciu Directeur général d'Alstom pour la Roumanie, la Bulgarie et la Moldavie.





