Alstom: livraison d'une première rame Omneo à la région PACA information fournie par Cercle Finance • 20/05/2025 à 11:06









(CercleFinance.com) - Alstom a annoncé que la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur a réceptionné le 19 mai une première rame Omneo destinée à la ligne Marseille-Toulon-Nice.



Fabriqués par Alstom à Crespin et exploités par Transdev, ces trains écoresponsables et labellisés ' Origine France Garantie ' offriront dès le 29 juin une desserte renforcée avec un train toutes les heures.



La flotte comptera 16 rames dotées de services modernisés (Wi-Fi, espaces vélos, accessibilité PMR).



Le projet marque la première concession régionale ferroviaire en France et prévoit une baisse des tarifs de 20 % à partir du 1er juillet 2025.





Valeurs associées ALSTOM 18,7300 EUR Euronext Paris -0,11%