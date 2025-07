Alstom: les trains Omneo sur les rails dans le sud information fournie par Cercle Finance • 01/07/2025 à 09:57









(CercleFinance.com) - Alstom annonce que ses nouveaux trains Omneo sont désormais en service commercial sur la ligne ZOU! reliant Marseille, Toulon et Nice.



Avec l'ouverture à la concurrence, l'offre de transport sur cet axe littoral double avec 14 allers-retours quotidiens en semaine et 16 le week-end, une amplitude horaire élargie et des tarifs qui baisseront de 20 % dès le 1er juillet.



Fabriquées à Crespin (Hauts-de-France), les 16 rames Omneo, labellisées ' Origine France Garantie ', représentent un investissement de 250 millions d'euros, soutenu par la Banque des Territoires à hauteur de 73 millions.



Alimentés à 100 % en électricité verte, ces trains offrent jusqu'à 730 places en configuration double rame.



Un centre de maintenance écoresponsable de 2000 m², financé par la Région pour 40 millions, a été construit à Nice pour garantir une disponibilité maximale.





Valeurs associées ALSTOM 19,3950 EUR Euronext Paris -2,05%