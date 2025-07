Alstom: le titre avance après un contrat à New York information fournie par Cercle Finance • 04/07/2025 à 09:45









(CercleFinance.com) - L'action Alstom gagne du terrain vendredi à la Bourse de Paris suite à l'annonce par le groupe français de la signature d'un contrat de 2,3 milliards de dollars (deux milliards d'euros) avec la New York Metropolitan Transportation Authority (MTA).



Dans un bref communiqué, l'équipementier ferroviaire précise que l'accord porte sur la fourniture de rames M-9A destinées à deux lignes de trains de banlieue, la Long Island Rail Road et la Metro-North Railroad.



Alstom, qui indique que le contrat a été conclu au cours du deuxième trimestre de son exercice décalé 2025/2026 ayant débuté en juin, déclare qu'il prévoit de dévoiler davantage de détails concernant l'accord au cours des jours qui viennent.



A 9h40, le titre avançait de 0,7%, surperformant un marché parisien en repli d'environ 0,8%. Il accuse encore un repli de plus de 10% depuis le début de l'année en raison d'une génération de trésorerie jugée insuffisante.





