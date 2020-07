Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom-Le CA en baisse de 27% au T1, prises de commandes stables Reuters • 16/07/2020 à 07:34









PARIS, 16 juillet (Reuters) - Alstom a fait état jeudi d'une baisse de 27% de son chiffre d'affaires au premier trimestre de son exercice 2020-2021, impacté par les mesures de confinement prises sur la période pour endiguer la propagation du coronavirus. Les revenus du groupe se sont élevés à 1,5 milliard d'euros, en recul de 25% en données organiques. "Si nous avons réussi à assurer une très bonne continuité de nos activités d'ingénierie grâce au télétravail, le confinement a impacté nos sites et notre chaîne d'approvisionnement", a expliqué le PDG, Henri Poupart-Lafarge. "Toutefois, l'activité commerciale du groupe est restée stable malgré la crise", a-t-il ajouté. Les prises de commandes d'Alstom ont en effet atteint 1,65 milliard d'euros au premier trimestre, contre 1,62 milliard un an plus tôt, grâce notamment à un contrat important de matériels roulants et de services dans la région AMECA. Pour l'ensemble de l'exercice 2020-2021, Alstom indique que la crise du Covid-19 aura "probablement" un impact négatif sur les prises de commandes, le résultat net, le cash-flow libre et le chiffre d'affaires. Le groupe, engagé dans un projet de rachat des activités ferroviaires du canadien Bombardier BBDb.TO , estime que l'objectif de taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires de 5% sur la période 2019/20-2022/23 devrait être "légèrement" impacté par le ralentissement temporaire de l'activité d'appel d'offres. (Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.