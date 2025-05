Alstom: lancement de la recherche du prochain DG information fournie par Cercle Finance • 16/05/2025 à 10:13









(CercleFinance.com) - Alstom fait part de la volonté de son directeur général Henri Poupart-Lafarge, de ne pas solliciter un quatrième mandat à la direction d'Alstom à l'échéance de son mandat se terminant lors de l'AG qui statuera sur les comptes de l'exercice clos fin mars 2027.



Après avoir pris connaissance des recommandations du comité de nominations et rémunération, le conseil d'administration a décidé de lancer dès à présent le processus d'identification de son successeur à la tête d'Alstom.



Le conseil ajoute 'se réjouir des très bons résultats annuels publiés le 14 mai dernier qui témoignent de l'excellence du management d'Henri Poupart-Lafarge, lequel conserve la direction générale du groupe jusqu'à la nomination de son successeur'.





