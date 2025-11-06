 Aller au contenu principal
Alstom lance un nouveau centre dans son usine de Crewe
information fournie par Zonebourse 06/11/2025 à 16:59

Alstom annonce l'ouverture d'un nouveau centre de révision et de réparation de composants ferroviaires au sein de son usine de Crewe au Royaume-Uni.

Outre un espace ultramoderne dédié à la remise à neuf des unités de chauffage, ventilation et climatisation (CVC), Alstom a également aménagé une série de nouveaux bureaux dans le cadre d'un investissement de plusieurs millions de livres sterling.

Une unité CVC contrôle la température, l'humidité et la qualité de l'air dans un train.

Les équipements récemment installés par Alstom à Crewe permettent d'inspecter de manière experte les unités CVC des trains.

Avant l'ouverture de la nouvelle installation, Crewe Works était en mesure de traiter environ 16 unités CVC par semaine. Ce chiffre a désormais doublé pour atteindre 35 et devrait atteindre environ 50 d'ici janvier, lorsque la zone CVC sera encore agrandie.

' Cette expansion nous permet non seulement d'assurer la pérennité de nos activités, mais aussi de mieux servir nos clients à travers le pays grâce à une capacité et des compétences accrues ', a déclaré Steve Harvey, directeur des services pour le Royaume-Uni et l'Irlande chez Alstom.

Valeurs associées

ALSTOM
21,0400 EUR Euronext Paris -2,59%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

