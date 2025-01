Alstom: investit dans un nouveau hall logistique en Hongrie information fournie par Cercle Finance • 15/01/2025 à 16:01









(CercleFinance.com) - Alstom annonce un investissement de 600 millions de HUF (soit près de 1.5 ME) dans un nouveau hall logistique à son usine de Mátranovák, en Hongrie, dans le cadre du programme de développement 'Mátranovák 2030'.



Ce hall de 827 m² vise à soutenir l'augmentation de la capacité de production de l'usine de 40 % d'ici fin 2025.



La construction commencera au printemps 2025 et sera achevée en un an.



L'usine de Mátranovák deviendra ainsi le site de fabrication de cadres de bogies le plus important d'Alstom en Europe, contribuant à l'exportation hongroise et fournissant des produits pour des trains en Europe, y compris pour MÁV, MÁV-HÉV et BKV.





