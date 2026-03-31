Alstom, Inventiva, Lhyfe...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris -

(AOF) - Afyren

La société de greentech annoncera ses résultats annuels.

Alstom

Dans un bref communiqué, le spécialiste de la mobilité intelligente et durable, annonce avoir remporté un nouveau contrat systèmes dans la région AMECA (Afrique, Moyen-Orient et Asie centrale), au sein d'un consortium, pour un montant total de 2,75 milliards de dollars. La part du groupe représente environ 30% de ce projet, soit près de 700 millions d'euros.

Boa Concept

L'éditeur et fabricant de solutions intelligentes, robotiques et connectées dédiées à l'intralogistique communiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Casino

Le groupe Casino a publié ses résultats annuels 2025, marqués par un net redressement opérationnel. Si les indicateurs de rentabilité repassent au vert, l'avenir du distributeur reste suspendu à une restructuration financière massive.

Colas

Colas, filiale de Bouygues, annonce qu'à compter du 1er avril, Hervé Le Joliff, président de Colas Rail, et François Vachon, président de Colas Canada, rejoignent son comité stratégique, au sein duquel sont validées les décisions majeures.

Delfingen

Le leader mondial de la protection des câblages a publié des résultats annuels 2025 marqués par une nette amélioration de ses marges et un désendettement accéléré.

Engie

Le groupe énergétique renforce sa présence dans les infrastructures électriques avec des projets stratégiques soutenant les renouvelables.

Herige

Le groupe spécialisé dans le négoce de matériaux de gros.

Hopscotch

Le groupe de conseil en communication présentera ses résultats annuels.

Inventiva

Inventiva publie une perte nette pour l'ensemble de l'année 2025 de -354,1 MEUR, contre -184,2 MEUR pour 2024, ainsi qu'une perte opérationnelle de -141 MEUR contre -97,6 MEUR l'année précédente.

Kering

Kering annonce avoir finalisé sa prise de participation initiale de 20% dans Raselli Franco Group, l'un des plus grands manufacturiers indépendants de joaillerie de luxe en Europe.

Lacroix

Le spécialiste des équipements et des technologies connectés rendra compte de ses résultats annuels.

LightOn

Le spécialiste de l'IA générative à destination des entreprises et du secteur public publiera ses résultats annuels.

Lhyfe

Le spécialiste de la production d'hydrogène vert et renouvelable a dégagé un EBITDA ajusté de -27,4 millions d'euros en 2025, contre -25,7 MEUR un an plus tôt. Le résultat opérationnel ressort à -47,6 millions d'euros, contre -29MEUR en 2024, pénalisé par 8,2 MEUR de charges non récurrentes liées à la restructuration annoncée fin 2025.

Maison Pommery

Maison Pommery & Associés dévoile un résultat net positif de 31,9 MEUR au titre de 2025 (contre 0,8 MEUR en 2024), grâce à la cession d'Heidsieck & Co Monopole ainsi qu'à une activité maîtrisée dans un contexte de marché 2025 contraint.

Quadient

Quadient a annoncé que Lusk UK a choisi Quadient AP, son logiciel d'automatisation des comptes fournisseurs afin de moderniser et d'optimiser ses processus financiers.

SMTPC

La Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage signalera ses résultats annuels.

Solutions30

Le chiffre d'affaires consolidé de Solutions30 au titre de l'exercice 2025 s'établit à 892,4 millions d'euros, en recul de 5,4% par rapport au chiffre d'affaires 2024 retraité de la contribution du Royaume-Uni et de l'activité télécom cédée en Espagne.

Winfarm

Le spécialiste de la vente à distance de produits et de solutions au monde agricole et à l'élevage diffusera ses résultats annuels.