Alstom: installe des panneaux photovoltaïques au Mexique information fournie par Cercle Finance • 12/05/2025 à 12:10









(CercleFinance.com) - Alstom annonce ce matin l'installation de panneaux photovoltaïques sur son site de Ciudad Sahagún, au Mexique. Il s'agit de la troisième plus grande usine d'Alstom dans le monde et de la première installation de ce type sur les sites d'Alstom dans les Amériques.



À ce jour, l'entreprise a installé des panneaux photovoltaïques sur 12 de ses sites à travers le monde, et d'autres sont en préparation.



'À travers cette initiative, Alstom démontre son engagement à décarboner ses activités et à contribuer à l'objectif de zéro émission dans la chaîne de valeur à l'horizon 2050' indique le groupe.



Cette installation sur le site de Sahagún offre une capacité de production de 583 kWh, ce qui permettra de générer environ 1 220 MWh d'énergie par an, soit 16,8 % de la consommation totale d'énergie du site.



' Le nouveau centre de panneaux photovoltaïques de Sahagún représente une étape importante pour nos activités mexicaines, ainsi que pour l'engagement d'Alstom à construire un avenir plus durable et plus compétitif pour notre industrie ', a déclaré Maite Ramos, directrice générale d'Alstom Mexique.





Valeurs associées ALSTOM 22,5800 EUR Euronext Paris +2,13%