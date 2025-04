Alstom: financement public pour le projet PAIISDAIX information fournie par Cercle Finance • 02/04/2025 à 09:35









(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir obtenu un financement public de 2,4 millions d'euros pour le développement de la Plateforme d'Automatismes Intelligente et Innovante pour la Sécurité & la Digitalisation par Architecture Intégrée d'eXécution (projet nommé PAIISDAIX).



Chef de file du consortium aux côtés de Centrale Méditerranée et Systerel, le groupe explique que ce programme, démarré le 1er août 2023 et qui prendra fin en janvier 2028, vise à développer une plateforme de sécurité innovante sur son site d'Aix-en-Provence.



L'innovation résidera dans un nouveau système multiprocesseur permettant de réaliser des systèmes embarqués critiques de sécurité plus intégrés, et prenant en compte les contraintes croissantes de cybersécurité, pour répondre au marché des métros et des tramways.





Valeurs associées ALSTOM 19,8300 EUR Euronext Paris -0,83%