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Alstom finalise le financement d'un projet de €2 mds en Israël
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 08:49
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Alstom ALSO.PA a annoncé mardi la finalisation du financement du projet en consortium pour la construction d'une ligne de trains légers entre Haïfa et Nazareth, en Israël, un projet d'une valeur d'environ deux milliards d'euros, dont une part d'environ 750 millions d'euros pour le fabricant français de trains.

Les partenaires d'Alstom, Electra et Minrav, assureront la réalisation des travaux de génie civil et des infrastructures, tandis que l'exploitation et la maintenance seront confiées à une société commune dédiée réunissant Electra Afikim, Minrav et Alstom, selon un communiqué.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)

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