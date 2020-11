Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom et son consortium choisis pour construire le premier tronçon de la ligne 4 du métro d'Athènes Reuters • 05/11/2020 à 08:58









5 novembre (Reuters) - Alstom SA ALSO.PA : * ALSTOM ET SON CONSORTIUM ONT ÉTÉ CHOISIS POUR CONSTRUIRE LE PREMIER TRONÇON DE LA LIGNE 4 DU MÉTRO D'ATHÈNES * FOURNIRA LES SOLUTIONS DE MATÉRIEL ROULANT, DE SIGNALISATION ET D'INFRASTRUCTURE * LA PART D'ALSTOM DANS CE PROJET EST ESTIMÉE À PRÈS DE 300 MILLIONS D'EUROS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +2.36%