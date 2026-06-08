Alstom et Exportation et développement Canada renouvellent leur partenariat stratégique

Alstom SA ALSO.PA :
* ET EXPORTATION ET DÉVELOPPEMENT CANADA RENOUVELLENT LEUR PARTENARIAT STRATÉGIQUE
Texte original [https://tinyurl.com/bdzbadep] Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA
(Rédaction de Gdansk)
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La Bourse de Paris a terminé en léger recul lundi, les investisseurs digérant des nouvelles contradictoires venant du Moyen-Orient et une reprise des valeurs liées à l'intelligence artificielle. Le CAC 40 a cédé 0,23% à 8.199,29 points. Vendredi, l'indice vedette ... Lire la suite
Le programme de défense était miné depuis des années par les rivalités industrielles entre Airbus et Dassault. Le dernier clou dans le cercueil. Le chancelier Friedrich Merz et Emmanuel Macron se sont entendus pour "ne plus poursuivre la construction d'un avion ... Lire la suite
Orange a annoncé lundi avoir finalisé l’acquisition des 50% détenus par Lorca dans MasOrange, sa coentreprise en Espagne. Cette opération fait suite à un accord engageant signé le 12 décembre 2025 avec Lorca, portant sur l’acquisition de l’intégralité ... Lire la suite
par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé sans direction claire une séance marquée lundi par une brève reprise des hostilités entre Israël et Iran, une escalade sans précédent après deux mois de cessez-le-feu, qui met en évidence les difficultés à instaurer ... Lire la suite
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