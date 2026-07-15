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Alstom et BVG mettent en service le nouveau tramway de Berlin
information fournie par Zonebourse 15/07/2026 à 12:15

Le nouveau tramway extra-long de Berlin accueille désormais ses premiers voyageurs. Après l'achèvement des derniers essais en conditions réelles, le premier Urbanliner de BVG est officiellement entré en service ce mercredi sur la ligne M4.

Longues de 50 mètres, ces nouvelles rames sont les plus imposantes jamais exploitées sur le réseau berlinois. Leur déploiement débute sur la ligne M4, l'une des plus fréquentées de la capitale, où elles permettront d'augmenter la capacité de transport tout en améliorant le confort et l'accessibilité des voyageurs.

Cette mise en service marque également une nouvelle étape dans le renouvellement de la flotte de tramways de BVG.

En parallèle de l'entrée en exploitation des premières rames, Alstom poursuit les livraisons des Urbanliner. La flotte devrait compter une quinzaine de rames d'ici à la fin de l'année, puis une trentaine à l'horizon 2028. L'ensemble des 65 tramways commandés sera progressivement livré d'ici à 2030.

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