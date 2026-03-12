Alstom équipera la ligne 8 du métro francilien d’un pilotage automatique embarqué

Alstom SA ALSO.PA :

* DÉPLOIERA SON SYSTÈME DE PILOTAGE AUTOMATIQUE EMBARQUÉ SUR LA LIGNE 8 DU MÉTRO FRANCILIEN

* S'INSCRIT DANS LE CADRE D'OCTYS 2030, LE PROGRAMME DE DÉPLOIEMENT DES SYSTÈMES DE CONTRÔLE ET DE PILOTAGE AUTOMATIQUE SUR LE RÉSEAU DU MÉTRO

