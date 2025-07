Alstom: entrée en service de rames Mark V à Vancouver information fournie par Cercle Finance • 11/07/2025 à 09:20









(CercleFinance.com) - Alstom et son partenaire canadien TransLink annoncent que les premières rames de la nouvelle génération de SkyTrain, une flotte de métro léger automatisé connue sous le nom de 'Mark V', sont entrées en service à Vancouver, à l'Ouest du Canada.



Construites sur le territoire canadien, ces rames de métro léger automatisé, les plus longues jamais mises en service sur le réseau SkyTrain, peuvent accueillir jusqu'à 672 passagers, permettant à TransLink de mieux répondre à la hausse de la fréquentation.



D'ici à la fin de l'année 2025, plusieurs de ces rames de cinq voitures circuleront sur les lignes Expo et Millennium, marquant une étape majeure dans la modernisation du réseau de transports en commun de Vancouver.



Avec la commande supplémentaire de TransLink de six rames de métro léger 'Mark V' de cinq voitures pour le réseau SkyTrain en 2024, TransLink aura commandé au total 235 voitures (soit 47 rames de métro léger).





