Alstom: entrée en service de nouveaux tramways à Angers information fournie par Cercle Finance • 10/07/2023 à 07:43

(CercleFinance.com) - Alstom annonce que son tramway Citadis X05 'de dernière génération, écologiques et 100% accessibles' est entré en service commercial sur les nouvelles lignes B et C du Tramway d'Angers Loire Métropole.



Le groupe a fourni pour ces deux lignes 20 rames, d'une longueur de 33 mètres et pouvant transporter jusqu'à 217 voyageurs, qui viennent s'ajouter aux 17 tramways Citadis XO2 entrés en service commercial en juin 2011 sur ce réseau urbain.



La livraison des tramways pour les lignes B et C a démarré en avril 2022 et s'est achevée en mai 2023. Huit des dix-sept sites d'Alstom en France ont été impliqués dans la conception et la fabrication du tramway d'Angers Loire Métropole.