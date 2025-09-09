Alstom, Entech, Groupe Partouche... les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Alstom

Alstom a annoncé que l'un de ses clients, NJ Transit, avait exercé des options pour acheter 200 voitures Multilevel III supplémentaires et 12 locomotives ALP 45 bimodes. La valeur totale de cet achat est d'environ 1 milliard d'euros. NJ Transit est la plus grande agence de transport public à l'échelle d'un État aux États-Unis et la troisième plus grande du pays, avec près de 270 millions de trajets passagers chaque année. Le matériel doit servir aux passagers se rendant à New York et à Philadelphie en remplacement de matériel âgé de 40 ans.

Carmat

Le concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde présentera ses résultats du premier semestre.

Chargeurs

Le groupe publiera ses résultats du premier semestre.

Groupe Partouche

Groupe Partouche a connu une accélération de la croissance de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, avec une hausse de 7,3 %, à 114,5 millions d'euros. Au deuxième trimestre, les revenus avaient augmenté de 4,9 %, à 106,9 millions d'euros. Au total, sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires s'est élevé à 347,8 millions d'euros, soit une amélioration de 6,2 %.

Entech

Entech, société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables, a publié son chiffre d'affaires du premier semestre, ressortant à 27,5 millions d'euros, en progression de 9%. Entech Construction enregistre un chiffre d'affaires de 19,4 millions d'euros (+1%), représentant 71% de l'activité (contre 76% au 30 septembre 2024). Entech Solutions enregistre un chiffre d'affaires de 7,8 millions d'euros (+30%), représentant 28% de l'activité totale du groupe (contre 24% un an auparavant).

HighCo

La société spécialisée en data marketing et communication communiquera ses résultats du premier semestre.

Jacquet Metals

Le spécialiste de la distribution de métaux spéciaux indiquera ses résultats du premier semestre.

Lanson-BBC

Le groupe Lanson-BBC a vu son chiffre d'affaires progresser de 4,8 %, à 92,05 millions d'euros au cours du premier semestre, dans un marché du Champagne en recul de 1,2 % en volume sur la même période. Parallèlement, la marge brute s'est affaissée de 4,2 %, en passant de 50,44 à 48,31 millions d'euros. Enfin, le résultat net a été quasiment divisé par deux en s'installant à 1,87 million d'euros contre 3,71 millions d'euros un an plus tôt.

Neurones

La société de conseil en management et de services numérique précisera ses résultats du premier semestre.

Prodways

La société spécialisée dans l'impression 3D industrielle rendra compte de ses résultats du premier semestre.

Séché Environnement

Le spécialiste des services environnementaux dévoilera ses résultats du premier semestre.

Serge Ferrari

Le spécialiste des matériaux composites souples innovants signalera ses résultats du premier semestre.

Spineguard

La medtech dévoilera ses résultats du premier semestre.

Sword Group

Le groupe présent dans les logiciels et les services informatiques indiquera ses résultats du premier semestre.

TFF

Au premier trimestre de son exercice 2025-2026, le chiffre d'affaires de TFF Group a reculé de 24,3 %, à données constantes, à 89,4 millions d'euros. La société précise qu'elle évolue sur des marchés marqués depuis plusieurs mois par des ralentissements et un fort attentisme. Le numéro un mondial des métiers du bois pour l'élevage des vins et alcools précise qu'il continue d'adapter ses structures et outils de production à l'environnement actuel, alors que le climat d'incertitude pèse sur les décisions d'investissement des acheteurs de la filière.