Alstom : en route pour le retracement des 26E, puis 26,7E ? information fournie par Cercle Finance • 18/03/2025 à 16:42









(CercleFinance.com) - Alstom aligne une 4ème séance de hausse depuis son rebond sur 23E: voici le titre en route pour le retracement du zénith des 26E du 6 mars... mais le principal objectif demeure le test des 26,7E, resistance des 2 février ou 7 mars puis 6 juin et 27 juillet 2023.





