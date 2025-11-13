 Aller au contenu principal
Alstom, Eiffage, JCDecaux, Groupe Bastide... les valeurs à suivre demain à Paris
information fournie par AOF 13/11/2025 à 18:25

(AOF) - Alstom

Le chiffre d'affaires d'Alstom s'élève à 9,1 milliards d'euros au cours du premier semestre 2025/26, soit une hausse de 3% en données publiées et 8% sur une base organique, par rapport à la même période de l'exercice fiscal précédent. Le résultat d'exploitation ajusté s'élève à 580 millions d'euros sur ce semestre, soit une hausse de 13% en données publiées. La marge d'exploitation ajustée s'établit à 6,4% en pourcentage du chiffre d'affaires, contre 5,9% lors du premier semestre 2024/25.

Altamir

Le groupe de private-equity diffusera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Eiffage

Eiffage a dévoilé un chiffre d'affaires de 6,4 milliards d'euros au troisième trimestre, en croissance de 8,5%. Le groupe de construction et de concessions a enregistré une croissance organique à 4,2% (contre +4,6% pour la division Travaux). Dans ce contexte favorable, le groupe confirme ses perspectives pour 2025, prévoyant, dans les Travaux, un chiffre d'affaires en croissance dans toutes les branches.

Elis

Elis annonce que la période de souscription à l'augmentation de capital réservée aux salariés d'Elis s'est achevée le 2 octobre 2025. Ainsi, 5,8% des salariés établis dans 20 pays du groupe ont fait le choix de participer soit directement, soit via le FCPE d'Elis, à cette opération, pour une souscription globale de près de 15 millions d'euros. Cette augmentation de capital permettait aux salariés du groupe d'investir dans l'action Elis à un prix unitaire de 16,86 euros correspondant à la moyenne des cours d'ouverture de l'action du 18 août au 12 septembre 2025 décotée de 30%.

JCDecaux

JCDecaux, spécialiste de la communication extérieure, annonce que sa filiale JCDecaux Brésil a renouvelé et étendu son contrat de concession publicitaire pour les Lignes 1-Bleue, 2-Verte et 3-Rouge du Métro de São Paulo, ainsi que l'inclusion de la Ligne 15-Argent, jusqu'en 2036. L'accord, initialement valable jusqu'en 2030, a été prolongé jusqu'en février 2036, ajoutant six années supplémentaires d'exploitation et de gestion des médias dans le métro de São Paulo. Le renouvellement du contrat, ainsi que l'expansion à la Ligne 15-Argent, entreront en vigueur en février 2026.

Mersen

Mersen a été sélectionné par CATL (Contemporary Amperex Technology Co., Limited) comme fournisseur de protection électrique de leurs systèmes de batteries. CATL est une entreprise technologique chinoise spécialisée dans la fabrication de batterie au niveau mondial. Mersen mettra à profit son expertise et sa présence locale avec des sites de production en Chine pour fournir à CATL des fusibles sur mesure destinés à un large éventail de marchés finaux (notamment les véhicules électriques, les systèmes de stockage, le ferroviaire et l'aviation).

Miliboo

Miliboo, marque digitale d'ameublement, annonce une évolution de sa gouvernance. Sur proposition de Guillaume Lachenal, président-directeur général et fondateur de Miliboo, le conseil d'administration a nommé Nadège Léger en qualité de directrice générale déléguée. Cette dernière a rejoint la société il y a 16 ans, occupant notamment des postes de responsables commerciale et directrice du service clients pendant 10 ans, avant d'être nommée directrice des opérations.

Poujoulat

Le spécialiste des conduits de cheminée divulguera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Ubisoft

Ubisoft annonce le décalage de la publication de ses résultats pour le premier semestre 2025-26 tout en demandant à Euronext de suspendre la cotation de ses actions et de ses obligations à compter de l'ouverture des marchés le 14 novembre 2025 et jusqu'à la diffusion de ses résultats pour le premier semestre 2025-26 dans les prochains jours. L'éditeur de jeux vidéo précise dans un communiqué qu'il tiendra le marché informé de la date de reprise de la cotation.

Valeurs associées

ALSTOM
22,7500 EUR Euronext Paris -0,44%
ALTAMIR
27,5000 EUR Euronext Paris 0,00%
EIFFAGE
112,3000 EUR Euronext Paris +1,26%
ELIS
24,9000 EUR Euronext Paris +1,30%
JCDECAUX
14,970 EUR Euronext Paris -1,45%
MERSEN
21,5500 EUR Euronext Paris +0,94%
MILIBOO
1,560 EUR Euronext Paris 0,00%
POUJOULAT
7,3000 EUR Euronext Paris +1,39%
UBISOFT
6,7700 EUR Euronext Paris -0,94%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 13/11/2025 à 18:25:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

