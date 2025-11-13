Alstom, Eiffage, JCDecaux, Groupe Bastide... les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Alstom

Le chiffre d'affaires d'Alstom s'élève à 9,1 milliards d'euros au cours du premier semestre 2025/26, soit une hausse de 3% en données publiées et 8% sur une base organique, par rapport à la même période de l'exercice fiscal précédent. Le résultat d'exploitation ajusté s'élève à 580 millions d'euros sur ce semestre, soit une hausse de 13% en données publiées. La marge d'exploitation ajustée s'établit à 6,4% en pourcentage du chiffre d'affaires, contre 5,9% lors du premier semestre 2024/25.

Altamir

Le groupe de private-equity diffusera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Eiffage

Eiffage a dévoilé un chiffre d'affaires de 6,4 milliards d'euros au troisième trimestre, en croissance de 8,5%. Le groupe de construction et de concessions a enregistré une croissance organique à 4,2% (contre +4,6% pour la division Travaux). Dans ce contexte favorable, le groupe confirme ses perspectives pour 2025, prévoyant, dans les Travaux, un chiffre d'affaires en croissance dans toutes les branches.

Elis

Elis annonce que la période de souscription à l'augmentation de capital réservée aux salariés d'Elis s'est achevée le 2 octobre 2025. Ainsi, 5,8% des salariés établis dans 20 pays du groupe ont fait le choix de participer soit directement, soit via le FCPE d'Elis, à cette opération, pour une souscription globale de près de 15 millions d'euros. Cette augmentation de capital permettait aux salariés du groupe d'investir dans l'action Elis à un prix unitaire de 16,86 euros correspondant à la moyenne des cours d'ouverture de l'action du 18 août au 12 septembre 2025 décotée de 30%.

JCDecaux

JCDecaux, spécialiste de la communication extérieure, annonce que sa filiale JCDecaux Brésil a renouvelé et étendu son contrat de concession publicitaire pour les Lignes 1-Bleue, 2-Verte et 3-Rouge du Métro de São Paulo, ainsi que l'inclusion de la Ligne 15-Argent, jusqu'en 2036. L'accord, initialement valable jusqu'en 2030, a été prolongé jusqu'en février 2036, ajoutant six années supplémentaires d'exploitation et de gestion des médias dans le métro de São Paulo. Le renouvellement du contrat, ainsi que l'expansion à la Ligne 15-Argent, entreront en vigueur en février 2026.

Mersen

Mersen a été sélectionné par CATL (Contemporary Amperex Technology Co., Limited) comme fournisseur de protection électrique de leurs systèmes de batteries. CATL est une entreprise technologique chinoise spécialisée dans la fabrication de batterie au niveau mondial. Mersen mettra à profit son expertise et sa présence locale avec des sites de production en Chine pour fournir à CATL des fusibles sur mesure destinés à un large éventail de marchés finaux (notamment les véhicules électriques, les systèmes de stockage, le ferroviaire et l'aviation).

Miliboo

Miliboo, marque digitale d'ameublement, annonce une évolution de sa gouvernance. Sur proposition de Guillaume Lachenal, président-directeur général et fondateur de Miliboo, le conseil d'administration a nommé Nadège Léger en qualité de directrice générale déléguée. Cette dernière a rejoint la société il y a 16 ans, occupant notamment des postes de responsables commerciale et directrice du service clients pendant 10 ans, avant d'être nommée directrice des opérations.

Poujoulat

Le spécialiste des conduits de cheminée divulguera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Ubisoft

Ubisoft annonce le décalage de la publication de ses résultats pour le premier semestre 2025-26 tout en demandant à Euronext de suspendre la cotation de ses actions et de ses obligations à compter de l'ouverture des marchés le 14 novembre 2025 et jusqu'à la diffusion de ses résultats pour le premier semestre 2025-26 dans les prochains jours. L'éditeur de jeux vidéo précise dans un communiqué qu'il tiendra le marché informé de la date de reprise de la cotation.