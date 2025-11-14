Alstom : dopé par ses trimestriels, s'envole de +6% vers 24,4E
information fournie par Zonebourse 14/11/2025 à 09:31
Les prochains objectifs à la hausse deviennent 25,45E (zénith du 18 mars) puis 26E (zénith annuel du 6 mars)
Valeurs associées
|23,7100 EUR
|Euronext Paris
|+4,22%
A lire aussi
-
Le 14 novembre 2025 L'investisseur en Bourse se trouve aujourd'hui dans la même situation que l'automobiliste parti sur la route des vacances, qui vient d'apprendre que l'autoroute est fermée. Enfin, elle n'est pas totalement close, mais les panneaux indiquent ... Lire la suite
-
Stellantis n'est plus seul dans le viseur: des juges français enquêtent désormais sur trois autres géants de l'automobile mondiale, Toyota, Volkswagen et BMW, et sur leur éventuel manque de réactivité à faire remplacer les airbags défaillants Takata, causes d'explosions ... Lire la suite
-
"Ils ont choisi d'atteindre ce qu'ils détestaient le plus, notre liberté, notre joie de vivre, l'esprit de fête qui est l'âme de notre ville" se souvient la maire de Paris lors de son discours d'hommage aux victimes du 13-Novembre, 10 ans après les attentats qui ... Lire la suite
-
Emmanuel Macron affirme que la Nation se porte "garante du combat perpétuel" contre le jihadisme, dix ans après les attentats du 13-Novembre, les plus meurtriers jamais commis en France, lors de la cérémonie de commémoration des attentats du 13 novembre 2015, au ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer