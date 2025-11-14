 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 173,76
-0,71%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Alstom : dopé par ses trimestriels, s'envole de +6% vers 24,4E
information fournie par Zonebourse 14/11/2025 à 09:31

Alstom , dopé par ses trimestriels, s'envole vers 24,4E : un gain de +6% qui permet au titre de pulvériser la résistance majeure des 22,7E des 13 mai, 24 juillet (intraday) et 8 octobre, ce qui propulse le bilan hebdo à +16%.
Les prochains objectifs à la hausse deviennent 25,45E (zénith du 18 mars) puis 26E (zénith annuel du 6 mars)

Valeurs associées

ALSTOM
23,7100 EUR Euronext Paris +4,22%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank