Alstom: digitalisation du réseau ferroviaire néo-zélandais

(CercleFinance.com) - Alstom annonce que son système de gestion du trafic ferroviaire Iconis, rebaptisé Onvia Vision, a été livré et mis en service sur la ligne pilote Wairarapa en Nouvelle-Zélande, marquant la première étape de la digitalisation du réseau exploité par KiwiRail.



Ce système, qui sera centralisé depuis Wellington et Auckland, offre une gestion en temps réel, renforce la sécurité, la capacité et la résilience du réseau, et améliore la communication avec les passagers. Il remplace les opérations manuelles par une solution entièrement automatisée.



Alstom accompagnera chaque phase du déploiement avec formation et maintenance.



' Notre technologie représente une nouvelle ère digitale pour le réseau ferroviaire de KiwiRail ', a souligné Pascal Dupond, directeur général d'Alstom Australie et Nouvelle-Zélande.





