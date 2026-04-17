Alstom déraille et Ipsos déçoit, pendant que OVS rayonne
information fournie par Zonebourse 17/04/2026 à 09:57
Actions en hausse
OVS ( 7%) : l'entreprise de mode affiche une année record. La société italienne a annoncé avoir clôturé son exercice 2025 sur un bénéfice net ajusté de 89,4 MEUR, en hausse de 15% par rapport à l'année précédente. Par ailleurs, le conseil d'administration a décidé de proposer un dividende de 0,14 EUR par action.
Premier energy ( 6%) : l'exportateur de pétrole bondit après avoir conclu un accord. Il rachètera le réseau de distribution d'électricité d'Evryo Group auprès de l'australien Macquarie pour environ 700 MEUR. La finalisation financière de la transaction est attendue au cours du second semestre 2026.
Virbac ( 3%) : le spécialiste de la santé animale affiche un chiffre d'affaires de 384 MEUR au premier trimestre 2026, soit une progression de 7,7% par rapport au T1 2025. Cette dynamique est portée par le marché nord-américain et le succès de ses nouvelles plateformes.
Indutrade ( 3%) : l'entreprise suédoise profite d'une recommandation positive. Nordea relève son objectif de cours sur le groupe de négoce technique à 323 couronnes et réitère sa recommandation d'achat.
Swedish Logistic Property ( 3%) : la société foncière logistique a loué une surface de 1600 m² au sein de son actif Bronsdolken 9 à Malmö, en Suède, à la société Enströms Holding. L'immeuble de 2 500 m² affiche désormais un taux d'occupation de 100%.
Actions en baisse
Alstom (-30%) : l'entreprise ferroviaire française a publié un avertissement suite à la publication de ses résultats. La marge opérationnelle ajustée se situe à environ 100 points de base en dessous des prévisions. La société a tout de même atteint ses objectifs pour ce qui est des FCF.
Ipsos (-12%) : le spécialiste des études de marché chute suite à l'annonce d'un chiffre d'affaires trimestriel plus faible que prévu. Les dirigeants du groupe ont indiqué s'attendre à une amélioration courant 2026.
Basic Fit (-5%) : la société néerlandaise lève 307 MEUR via une offre d'obligations convertibles de premier rang, non assorties de sûretés, à échéance 2031. Cette opération suscite toutefois l'inquiétude du marché, qui redoute le coût de la dette ainsi engendrée.
Ericsson (-4%) : l'équipementier suédois de télécommunication a annoncé un recul de 79% de son bénéfice net au premier trimestre, affecté par la baisse de 10% de son chiffre d'affaires. Le directeur du groupe a invoqué une hausse des coûts matériels lié à la demande pour l'IA.
Kinnevik (-3%) : la société d'investissement subit plusieurs dégradations de recommandation. DNB Carnegie abaisse son conseil à "conserver" et sabre son objectif de cours à 63 SEK, contre 100 SEK auparavant. De son côté, Handelsbanken maintient son avis à "conserver" mais ramène sa cible à 59 SEK.
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