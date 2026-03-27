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Alstom décroche un contrat de 915 MEUR pour le métro de Belgrade
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 12:32

Le spécialiste de la mobilité intelligente et durable a décroché un contrat clé en main de 915 millions d'euros pour la réalisation de la ligne 1 du métro de Belgrade, premier réseau entièrement automatisé de Serbie.

Il s'agit d' une avancée majeure pour la capitale, longtemps confrontée à des défis structurels en matière de transport.
Cette première phase s'étendra sur 15 km et desservira 15 stations, dont 11 km en souterrain, en traversant le centre-ville. Le projet doit transformer en profondeur la mobilité urbaine : en reportant une part significative du trafic sous terre, il vise à désengorger durablement la surface et à améliorer la fluidité des déplacements.

Au-delà de l'enjeu de transport, l'infrastructure entend renforcer l'attractivité de Belgrade. L'intégration d'un système automatisé parmi les plus avancés au monde devrait soutenir le développement économique de la ville, en bénéficiant à la fois aux habitants et aux investisseurs internationaux.

Alstom figure parmi les pionniers mondiaux des métros automatisés, avec près de 30 lignes sans conducteur en exploitation, notamment à Paris, Singapour et Lyon.

Le groupe aligne également de nombreuses références récentes à travers le monde, parmi lesquelles le REM de Montréal, le métro de Riyad, la ligne 4 d'Athènes, la ligne 18 du Grand Paris ou encore la ligne C de Toulouse. S'y ajoutent les lignes 2 de Panama, 3 de Guadalajara et 2020 du métro de Dubaï, confirmant son empreinte internationale.

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