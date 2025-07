Alstom: croissance organique de plus de 7% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 23/07/2025 à 09:12









(Zonebourse.com) - Alstom affiche un chiffre d'affaires de 4,51 milliards d'euros au titre de son premier trimestre 2025-26 (clos fin juin), en hausse de 2,8% comparé à la même période de l'année dernière, dont 7,2% de croissance organique.



'Toutes les lignes de produits ont contribué à la croissance organique du chiffre d'affaires, notamment grâce à la montée en puissance des projets en Allemagne', met en avant son directeur général Henri Poupart-Lafarge.



L'équipementier de transport a enregistré 4,07 milliards d'euros de commandes, en augmentation de 11,8% (+13,6% en organique), portant son carnet de commandes à 92,3 milliards à fin juin, offrant ainsi une forte visibilité sur le chiffre d'affaires à venir.



Alstom confirme donc ses perspectives pour l'exercice 2025-26, dont une croissance organique du chiffre d'affaires entre 3 et 5%, une marge d'exploitation ajustée à environ 7% et une génération de cash-flow libre de 200 à 400 millions d'euros.





Valeurs associées ALSTOM 21,7500 EUR Euronext Paris +3,67%