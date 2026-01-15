Alstom-Contrat pour 26 Coradia Max supplémentaires en Allemagne

Alstom ALSO.PA a annoncé jeudi avoir signé un contrat pour la livraison de 26 trains à deux niveaux supplémentaires de type Coradia Max à la Landesanstalt Schienenfahrzeuge Baden-Württemberg (SFBW), en Allemagne.

"La valeur de cette commande pour les 26 trains supplémentaires et le contrat de service complet à long terme s’élève à environ 500 millions d’euros", selon un communiqué du groupe.

La livraison des trains est prévue entre le milieu et la fin de l'année 2028, précise le communiqué.

Les trains à deux niveaux seront mis en service à partir de décembre 2026 et seront progressivement utilisés sur différentes lignes du Bade-Wurtemberg, ajoute Alstom.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)