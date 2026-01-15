Alstom: Contrat pour 26 Coradia Max supplémentaires en Allemagne

L'usine Alstom d'Aytre, près de La Rochelle

Alstom a annoncé jeudi avoir ‍signé un contrat pour la livraison de 26 trains ‌à deux niveaux supplémentaires de type Coradia Max ​à la Landesanstalt Schienenfahrzeuge ⁠Baden-Württemberg (SFBW), en Allemagne.

"La valeur de cette commande pour ⁠les ‍26 trains supplémentaires et ⁠le contrat de service complet à long terme s’élève ​à environ 500 millions d’euros", selon un communiqué du ⁠groupe.

La livraison des ​trains est prévue entre le ​milieu et ​la fin de l'année ​2028, précise ⁠le communiqué.

Les trains à deux niveaux seront mis en service à partir de ‌décembre 2026 et seront progressivement utilisés sur différentes lignes du Bade-Wurtemberg, ajoute Alstom.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par ‌Augustin Turpin)