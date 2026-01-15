 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Alstom: Contrat pour 26 Coradia Max supplémentaires en Allemagne
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 08:51

L'usine Alstom d'Aytre, près de La Rochelle

L'usine Alstom d'Aytre, près de La Rochelle

Alstom a annoncé jeudi avoir ‍signé un contrat pour la livraison de 26 trains ‌à deux niveaux supplémentaires de type Coradia Max ​à la Landesanstalt Schienenfahrzeuge ⁠Baden-Württemberg (SFBW), en Allemagne.

"La valeur de cette commande pour ⁠les ‍26 trains supplémentaires et ⁠le contrat de service complet à long terme s’élève ​à environ 500 millions d’euros", selon un communiqué du ⁠groupe.

La livraison des ​trains est prévue entre le ​milieu et ​la fin de l'année ​2028, précise ⁠le communiqué.

Les trains à deux niveaux seront mis en service à partir de ‌décembre 2026 et seront progressivement utilisés sur différentes lignes du Bade-Wurtemberg, ajoute Alstom.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par ‌Augustin Turpin)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent prudemment
    information fournie par AFP 15.01.2026 09:07 

    Les Bourses mondiales évoluent prudemment jeudi, attentives à des indicateurs économiques et à des résultats d'entreprise, tout en gardant un oeil sur la situation géopolitique autour de l'Iran et du Groenland. Vers 08H05 GMT, dans les premiers échanges, Paris ... Lire la suite

  • VUSIONGROUP : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    VUSIONGROUP : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 15.01.2026 09:05 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • Le président français Macron devant les ambassadeurs français à Paris
    France: Conseil de défense à l'Elysée sur Groenland et Iran
    information fournie par Reuters 15.01.2026 09:04 

    Emmanuel Macron a réuni en urgence jeudi matin un conseil ‍de défense à l'Elysée après avoir annoncé au cours de la nuit l'envoi de militaires français ‌au Groenland, territoire autonome danois convoité par les Etats-Unis de Donald Trump. Ce conseil est aussi ​convoqué ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 15.01.2026 08:52 

    * Le SECTEUR TECHNOLOGIQUE pourrait réagir aux résultats du géant taïwanais des semiconducteurs TSMC 2330.TW , qui a fait état jeudi d'un bond de 35% de son bénéfice au quatrième trimestre, atteignant ainsi un niveau record. Le président américain Donald Trump ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank