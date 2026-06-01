Alstom-Contrat en Australie en vue des JO de Brisbane 2032

Alstom SA ALSO.PA :
* ANNONCE UN PREMIER CONTRAT ETCS POUR UNE GRANDE LIGNE DU PROJET DE MODERNISATION "WAVE" EN VUE DES JO DE BRISBANE 2032
* S'EST VU ATTRIBUER LA PREMIERE TRANCHE DE 69 MILLIONS D'EUROS D'UN CONTRAT-CADRE DE 219 MILLIONS D'EUROS POUR LA FOURNITURE D'UN SYSTÈME DE SIGNALISATION DE POINTE
Texte original nFWN42804C Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA
(Rédaction de Gdansk)
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