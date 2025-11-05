Alstom-Contrat de services d'environ €76 mlns avec SWR

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
information fournie par Boursorama avec AFP•05.11.2025•11:31•
L'activité du secteur privé en France a accentué sa contraction en octobre, pénalisée par une demande faible dans les services et le secteur manufacturier, selon l'indice PMI publié mercredi par S&P Global et la Hamburg Commercial Bank (HCOB). L'indice PMI
par Lewis Krauskopf et Saeed Azhar Wall Street se prépare à des changements après l'élection mardi du socialiste Zohran Mamdani à la mairie de New York, les acteurs de la finance s'inquiétant de la compétitivité du centre du capitalisme mondial et de son attrait ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec Media Services•05.11.2025•11:28•
Le commerce de proximité semble paradoxalement en forme avec 25% d'emplois supplémentaires en vingt ans, mais c'est grâce à la restauration et l'alimentaire. Face au déclin du commerce de proximité en centre-ville, illustré par la crise dans le prêt-à-porter et ...
Lire la suite
Bouygues a annoncé mercredi que son chiffre d'affaires publié pour 2025 devrait être similaire à celui-ci de 2024, le groupe de construction et de télécommunications citant l'impact des fluctuations de devises, notamment celles liées au dollar américain. Précédemment, ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer