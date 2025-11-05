information fournie par Reuters • 05/11/2025 à 10:09

Alstom-Contrat de services d'environ €76 mlns avec SWR

Alstom SA ALSO.PA :

* SIGNE UN CONTRAT DE SERVICES D'UNE VALEUR DE 66 MILLIONS DE LIVRES STERLING POUR SOUTENIR SWR AVEC LA FLOTTE ARTERIO

* CONTRAT D'UNE VALEUR DE 66 MLNS DE LIVRES STERLING (EUR 76 MLNS), PRÉVOIT UNE ASSISTANCE TECHNIQUE 24 HEURES SUR 24 POUR 750 VÉHICULES AVENTRA.

(Rédaction de Gdansk)