Alstom-Contrat de services d'environ €76 mlns avec SWR
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 10:09

Alstom SA ALSO.PA :

* SIGNE UN CONTRAT DE SERVICES D'UNE VALEUR DE 66 MILLIONS DE LIVRES STERLING POUR SOUTENIR SWR AVEC LA FLOTTE ARTERIO

* CONTRAT D'UNE VALEUR DE 66 MLNS DE LIVRES STERLING (EUR 76 MLNS), PRÉVOIT UNE ASSISTANCE TECHNIQUE 24 HEURES SUR 24 POUR 750 VÉHICULES AVENTRA.

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

ALSTOM
21,1300 EUR Euronext Paris -0,75%
