Alstom: contrat de services avec le métro de Stockholm information fournie par Cercle Finance • 06/05/2025 à 09:41









(CercleFinance.com) - Alstom a annoncé mardi avoir conclu avec l'autorité publique suédoise de transport Storstockholms Lokaltrafik (SL) un contrat de services d'une durée de cinq ans portant sur la maintenance et le développement des systèmes numériques que l'équipementier français a installés pour le métro de Stockholm.



L'accord, effectif depuis le 1er avril dernier, s'inscrit dans le cadre du prolongement d'un contrat de matériel roulant qui concernait les rames Movia C20 et C30.



Il comprend une option prévoyant deux années supplémentaires.



Dans le cadre du contrat, Alstom fournira un support opérationnel des systèmes numériques du métro de Stockholm, tout en proposant de nouvelles applications en vue d'en améliorer la fiabilité et l'efficacité.



Un service de support technique 24h/24 et 7j/7 assurera une gestion rapide des incidents, tandis que des mises à jour logicielles régulières permettront de maintenir les systèmes à jour.



Les métiers couverts incluent le diagnostic à distance des véhicules, les systèmes de communication, la télésurveillance et la surveillance énergétique, autant d'informations qui seront fournies en temps réel.





