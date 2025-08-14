 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Alstom: contrat de modernisation de la plus vieille ligne ferroviaire de Roumanie
information fournie par Cercle Finance 14/08/2025 à 14:16

(Zonebourse.com) - Alstom a annoncé jeudi avoir remporté un contrat portant sur la modernisation de la ligne entre Bucarest et Giurgiu, la plus ancienne du pays, dans le cadre d'un contrat estimé à 450 millions d'euros dont l'équipementier ferroviaire obtiendra 25%.

Le groupe français explique avoir été chargé de livrer un système ERTMS de signalisation et d'électrification, le dernier-né et le plus avancé des systèmes de gestion du trafic ferroviaire en Europe.

Il permettra d'améliorer la capacité, l'efficacité énergétique et la fiabilité du service de cette ligne longue de plus de 93 km initialement inaugurée en 1869.

Cette remise à jour permettra aux trains circulant sur la portion d'atteindre une vitesse maximale de 160 km/h.

Le contrat doit s'étaler sur une durée de 36 mois, en tenant compte à la fois de la phase de conception et de de réalisation.

C'est le groupe de BTP roumain Arcada qui sera responsable des travaux de construction.


Copyright (c) 2025 Cercle Finance.

