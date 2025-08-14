Alstom: contrat de modernisation de la plus vieille ligne ferroviaire de Roumanie
information fournie par Cercle Finance 14/08/2025 à 14:16
Le groupe français explique avoir été chargé de livrer un système ERTMS de signalisation et d'électrification, le dernier-né et le plus avancé des systèmes de gestion du trafic ferroviaire en Europe.
Il permettra d'améliorer la capacité, l'efficacité énergétique et la fiabilité du service de cette ligne longue de plus de 93 km initialement inaugurée en 1869.
Cette remise à jour permettra aux trains circulant sur la portion d'atteindre une vitesse maximale de 160 km/h.
Le contrat doit s'étaler sur une durée de 36 mois, en tenant compte à la fois de la phase de conception et de de réalisation.
C'est le groupe de BTP roumain Arcada qui sera responsable des travaux de construction.
