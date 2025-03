Alstom: contrat de 9 ME avec CZ Loko en République Tchèque information fournie par Cercle Finance • 10/03/2025 à 12:50









(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir signé un contrat avec CZ Loko, fabricant tchèque de locomotives de manoeuvre diesel-électriques, pour la fourniture de 50 unités embarquées ETCS Onvia Cab au cours des deux prochaines années.



Ces unités sont destinées à équiper le MUV 75, un véhicule à double essieu à usage spécifique conçu pour la maintenance des lignes ferroviaires.



L'installation des unités renforcera la sécurité du transport ferroviaire et permettra également aux voitures de maintenance de répondre pleinement aux exigences de sécurité actuelles. Les véhicules seront livrés par CZ Loko à l'administration ferroviaire (Sprava zeleznic).



La valeur totale du contrat atteint 9 millions d'euros. L'installation de la partie embarquée de l'ETCS débutera en mars 2025.



'Ce contrat s'inscrit dans la continuité de notre coopération à long terme avec CZ Loko et confirme en même temps notre position de leader dans l'installation d'unités embarquées ETCS', a commenté Dan Kurucz, directeur général d'Alstom République tchèque.





