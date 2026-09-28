information fournie par Reuters • 28/09/2026 à 18:09

Alstom-Contrat de €460 mlns pour des rames sans conducteur supplémentaires pour le métro de Ryad

Alstom SA ALSO.PA :

* CONTRAT DE EUR 460 MLNS POUR RAMES SANS CONDUCTEUR SUPPLÉMENTAIRES DU MÉTRO DE RYAD

Texte original nGNE4tJQzH

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(Rédaction de Gdansk)