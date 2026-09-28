Alstom-Contrat de €460 mlns pour des rames sans conducteur supplémentaires pour le métro de Ryad

Alstom SA ALSO.PA :
* CONTRAT DE EUR 460 MLNS POUR RAMES SANS CONDUCTEUR SUPPLÉMENTAIRES DU MÉTRO DE RYAD
Texte original nGNE4tJQzH
Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA
(Rédaction de Gdansk)
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