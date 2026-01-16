Alstom: contrat de 1,4 md d'euros pour le métro de Toronto

Alstom va fournir 70 rames de six voitures chacune au métro de Toronto, un contrat de 2,3 milliards de dollars canadiens (environ 1,4 milliard d’euros), a annoncé le groupe français jeudi.

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Ces rames seront conçues et développées au Canada et assemblées à Thunder Bay (Ontario), créant ainsi 945 emplois directs au Canada. Le contrat, conclu avec la Commission des transports de Toronto, inclut des options allant jusqu'à 150 rames supplémentaires.

Cinquante-cinq des 70 rames remplaceront la flotte vieillissante de la ligne 2 du métro de Toronto. Les quinze autres desserviront le prolongement de la ligne 1.

Le constructeur ferroviaire, qui compte cinq grands sites industriels et 5.000 salariés au Canada - sur un effectif mondial de 86.000 -, souligne qu'il investira dans ses capacités de production locales, s'appuiera sur ses fournisseurs locaux, et utilisera de l’acier et de l’aluminium canadiens.

"Ce repositionnement stratégique (...) renouvellera les capacités industrielles nationales et renforcera la résilience du Canada face aux perturbations commerciales actuelles et futures", fait valoir le constructeur, qui se présente comme "le champion national canadien des solutions de mobilité ferroviaire urbaine".

Jeudi, Alstom a aussi annoncé un contrat de 500 millions d'euros en Allemagne pour fournir 26 trains régionaux supplémentaires au Bade-Wurtemberg, dans le sud-ouest du pays, et assurer leur maintenance pendant trente ans.